Apex Legends: Trailer leitet in Identitätskriese von Saison 11 ein

In wenigen Wochen endet die aktuelle Live-Content-Saison von Apex Legends und deshalb arbeiten Electronic Arts und Respawn Entertainment in den kommenden Tagen daran, die Aufmerksamkeit zurück auf das Spiel zu lenken. Am 2. November beginnt die Saison #11 namens „Flucht" im Online-Shooter und wir wissen schon jetzt, dass es einen neuen Charakter geben wird. Die Hintergrundgeschichte des Roboters Ash wird in einem neuen Kurzfilm näher erklärt.

Bei ihr handelt es sich um eine abgespaltene Persönlichkeit der Doktorin Ashleigh Reid, die bei einem Unfall ums Leben kam. Die Wissenschaft konnte ihren genialen Geist bewahren, indem sie ihr Gehirn in einen maschinellen Körper übertrugen. Dabei trat allerdings eine andere Persönlichkeit zu Tage, die Spieler von Apex Legends bereits in einigen Teasern kennenlernen durften. In wenigen Wochen werden alle Fans Bekanntschaft mit Ashs neuem Erscheinungsbild machen können.