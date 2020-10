Apex Legends testet nächste Woche Crossplay aus

Ab nächster Woche dürfen Spieler auf PC (Origin), PS4 und Xbox One zusammen Apex Legends spielen. Respawn hat am Abend die Crossplay-Pläne zur Zusammenlegung der Matchmaking-Server konkretisiert und die anstehenden Änderungen beschrieben, die am 6. Oktober in Kraft treten werden. Grundsätzlich werden Konsolenspieler nicht mit denen auf dem Computer zusammengewürfelt. Gemischte Gruppen mit mindestens einem PC-Spieler bilden die Ausnahme und werden mit Teilnehmern verbunden, die mit Maus und Tastatur gegeneinander antreten.

Die Crossplay-Option ist standardmäßig aktiviert, sie lässt sich allerdings auch deaktivieren. Respawn warnt in diesem Fall vor langen Spielsuchen, denn wer nicht mit anderen Systemen zusammenspielen möchte, kann nur noch auf Menschen treffen, die diese Option auf dem jeweiligen System ebenfalls manuell ausgeschaltet haben. Crossplay-Partys können sich über den In-Game-Chat miteinander unterhalten und Freunde auf anderen Plattformen suchen.

Am 6. Oktober wird gleichzeitig ein neuer Spielmodus eingeführt: Flashpoint auf Kings Canyon. In dieser zeitlich befristeten Spielvariante werdet ihr unterwegs keine Heilung einsammeln können, die Ausnahme sind Phönix-Kits, die ihr am Replicator herstellen könnt. Respawn hat stattdessen Hotspot-Zonen eingerichtet, in denen alle Legenden angeschlagene Gesundheit und Schildenergie langsam automatisch regenerieren. Die Entwickler versuchen sich an einem großen Team-Deathmatch, in dem sich der Ring kontinuierlich (also ohne Pause zwischen den Phasen) verkleinert.

Neben diesem Flashpoint-Spielmodus bekommt Apex Legends ein neues Event namens Aftermarket. Spieler können jeden Tag bestimmte Aufgaben abschließen und auf diesem Weg Punkte sammeln. Wer das lange genug macht, bekommt abhängig vom eigenen Fleiß Belohnungen. Gleichzeitig werden teure Event-Skins an die Spieler verkauft, vom 6. bis zum 21. Oktober läuft das alles. Alle weiteren Infos lest ihr am besten direkt im Apex-Legends-Blog nach.