Apex Legends: So kam Waffen-Ass Rampart zu den Apex-Spielen

Nächste Woche wechselt die neue Saison im Battle-Royale-Shooter Apex Legends. Season 6: Boosted (der sehr deutsche Titel lautet "Maximale Leistung") stellt uns die neue Legende Ramya Parekh, kurz Rampart, vor und sie spielt die Hauptrolle im neuesten animierten Video, das am Abend veröffentlicht wurde. Wir sehen Bangalore und Gibraltar, die sich im Waffen-Shop der jungen Frau zum Trinken treffen, ehe dieser Ort zum Schauplatz eines Hinterhalts wird und in Flammen aufgeht. Für Rampart ist das jedoch nicht das Ende, da sie von einem Söldner namens Blisk sie aufgelesen wird, um sie für die Apex-Spiele fit zu machen. Und damit beweist Respawn wieder einmal, dass ihr Online-Shooter doch eine Geschichte hat, über die wir in Zukunft hoffentlich mehr erfahren. Mehr Infos zu all den neuen Gameplay-Neuerungen lest ihr in dieser Meldung nach.

You're watching Werben