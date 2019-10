Apex Legends setzt Erfolg mit 70 Millionen Spielern fort

Im März, nur einen Monat nach der großen Enthüllung, teilte Respawn jubelnd mit, dass über 50 Millionen Spieler Apex Legends ausprobiert hätten. Das steile Momentum konnte Respawn neben der Entwicklung von Star Wars Jedi: Fallen Order allerdings nicht aufrechterhalten, was zu einem starken Fall der Spielerzahlen in der zweiten Saison führte. Glücklicherweise scheinen die größten Hürden mittlerweile überwunden worden zu sein, da der Start der dritten Staffel die Spielerzahlen wieder ansteigen ließ.

Das Studio gab gestern Abend bekannt, dass mittlerweile über 70 Millionen Menschen in Apex Legends abgesprungen sind. Blake Jorgensen, COO und CFO von Electronic Arts, erklärte den Investoren, dass sie den Erfolg von Live-Titeln, wie Apex, FIFA 20 und Die Sims 4 ausbauen wollen:

"Die starken Ergebnisse in diesem Quartal verdeutlichen die Leistungsfähigkeit unserer Live-Services und unserer Kern-Franchise. Die Stärke von Ultimate Team, Die Sims 4 und FIFA Online trieben die Leistung der Live-Services über unseren Erwartungen hinaus. Mit Blick auf die Zukunft verdoppeln wir die Leistung unserer Live-Services in Kombination mit unseren Kern-Franchise. Wir investieren in Spiele, die Menschen länger spielen und mit denen sie sich viel intensiver auseinandersetzen. Dieser Fokus wird das Wachstum und die Rentabilität des Unternehmens für den Rest des Jahres und darüber hinaus weiter vorantreiben."

Wir können daher sehr zuversichtlich sein, dass sich EA in den kommenden Jahren bei den meisten Spielen weiterhin auf Mikrotransaktionen und dergleichen konzentrieren wird. Die Zeit wird zeigen, ob sie einen Weg finden, der nicht zu mehr negativen Schlagzeilen führt.