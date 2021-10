Apex Legends: Saison 11 lässt Strandepisode in Alptraum entarten

HQ

In zwei Wochen erhalten die Battle-Royale-Spieler von Apex Legends eine neue Karte. Wie der Standort heißt, will uns EA noch nicht verraten, doch es soll man wieder "die größte Karte bisher" werden. Saison 11 - "Escape" oder auch "Flucht"/"Entkommen" genannt (EA Deutschland scheint sich da noch nicht so ganz einig zu sein) erweitert den kompetitiven Ego-Shooter von Respawn Entertainment mit einer neuen Legende, einem weiteren Standort und einem schweren Maschinengewehr (dem C.A.R.-MG). All diese Dinge gibt es im neuen Trailer zu sehen, der sicher nicht nur uns in Urlaubsstimmung versetzt. Leider ist das Wachrütteln aus dem sonnigen Tagtraum keine angenehme Erfahrung...