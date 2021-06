Apex Legends: Revenant bekommt als Erbstück eine Sense

Respawn Entertainment dreht mal wieder an der Uhr, denn für das kommende Sammel-Event „Genesis" von Apex Legends kehren die beiden ersten Spielkarten Königsschlucht und Rand der Welt in ihren ursprünglichen Versionen zurück in die Kartenrotation. Vom 29. Juni bis zum 13. Juli könnt ihr zusätzliche tägliche In-Game-Herausforderungen abschließen, um Punkte für eine neue Preiskarte zu verdienen und kosmetische Belohnungen freizuschalten. Obendrein werden 24 neue Skins für die bestehenden Waffen und Legenden verkauft. Wer sich alle krallt, erhält das neue Erbstück für den Antihelden Revenant (eine Sense) obendrauf. Das kostet euch im Schnitt aber mindestens 150 Euro.

Gameplay- und Balancing-Updates betreffen den Spielmodus Arenas (bald können sich Trios auf dem beliebten Schauplatz Schädelstadt aus Kings Canyon duellieren), die Helden Revenant (Buff + Hitbox-Korrektur), Octane (leichter Nerf), Lifeline (Hitbox-Korrektur) und Bloodhound (Nerf), sowie die Waffen Spitfire, 30-30-Repeater und Longbow. Alle Patch-Notes findet ihr an dieser Stelle.