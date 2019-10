Apex Legends: Respawn spricht über gruselige Herausforderungen beim Halloween-Event

Einige Informationen sind ja bereits im Vorfeld durchgesickert, nun

bestätigten EA und Respawn Entertainment ihrerseits Informationen zum geplanten Halloween-Event für Apex Legends. Vom 15. Oktober bis zum 5. November läuft im Battle-Royale-Titel eine spezielle Herausforderungsserie mit dem Motto "Fight or Fright".

Der zeitlich begrenzte Modus Shadowfall ist das Highlight der ganzen Aktion, denn darin kehren Legenden in die Dunkelheit von Kings Canyon zurück. In diesem Spielmodus werden getötete Spieler nach einiger Zeit als Zombies wiederbelebt, um auf der Seite des Schatten-Trupps die verbleibenden Lebenden zu jagen. Waffen und Ausrüstung können sie nicht mehr benutzen, dafür verfügen die wiedergeborenen Spieler über erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit und Sprungkraft (außerdem haut der Nahkampfangriff wohl viel mehr rein). Sobald nur noch zehn lebendige Spieler übrig sind, müssen sich diese zusammenschließen, um auf ein Evakuierungsschiff zu gelangen und von dort aus vor dem geballten Schrecken zu fliehen.

Event-exklusive Herausforderungen locken Spieler im Aktionszeitraum regelmäßig auf die Server zurück. Wer lange genug am Ball bleibt, schaltet kostenlos zwei legendäre Waffen-Skins und einige andere Boni frei. Kostenpflichtige Premium-Skins sind ebenfalls enthalten, die schaltet ihr über die gewohnten Lootboxen frei. Darüber hinaus wurde eine spezielle Event-Währung besprochen, für die ihr die Pakete direkt kaufen könnt (ohne Duplikate). Das System ähnelt wohl dem Eisenkronen-Event, aus dem der Entwickler seit der zweiten Season gelernt haben will. Mehr Infos zum aktuellen Stand des Spiels lest ihr hier nach.

