Apex Legends: PS5- und Xbox-Series-Versionen weiterhin in Arbeit

Das Battle-Royale-Spiel Apex Legends ist auf verschiedenen Plattformen verfügbar, allerdings könnt ihr eure Speicherdaten bislang leider nicht zwischen verschiedenen Konsolenfamilien und dem PC übertragen. Respawn Entertainment arbeitete eigenen Aussagen zufolge allerdings bereits an "Cross-Progression" - dem Übertragen profilgebundener Daten, wie gespeicherten Einstellungen, getätigten Käufe oder unterschiedlichen Fortschrittssystemen eines Accounts.

Ryan K. Rigney, Director of Communications bei Respawn, bestätigt auf Reddit, dass das Team dieses Feature in diesem Jahr nicht mehr umsetzen wird: "Nächstes Jahr. Cross-Progression ist ein kniffliges Problem, das es zu lösen gilt. Man muss nicht nur die technische Herausforderung der Zusammenführung bestehender Konten lösen, es gibt auch rechtliche und vertragliche Probleme beim Einkaufen auf anderen Plattformen. Verschiedene Regionen haben unterschiedliche Gesetze. Es ist ein Durcheinander. Aber wir arbeiten daran und wir sind entschlossen, es zu liefern", verspricht Rigney.

In einem anderen Beitrag äußerte sich der PR-Sprecher zudem zur Frage, ob Apex Legends in Zukunft Optimierungen oder Anpassungen erhält, die auf die Hardware-Basis der aktuellen Konsolengenerationen zugeschnitten sind: „Ich wünschte, ich könnte diesbezüglich ein Update mit euch teilen, aber wir können im Moment nichts Definitives sagen. Also verraten wir auch nichts. Vertrauen uns aber, es ist in Arbeit und wir freuen uns auch darauf", so der Kommunikationschef von Respawn Entertainment.

Während ihr auf Neuigkeiten wartet, könnt ihr ja die neue Saison in Apex Legends ausprobieren. Emergence erweitert den Battle-Royale-Spielplatz mit einem Charakter, einer neuen Waffe und vielen weiteren Kleinigkeiten.