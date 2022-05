Apex Legends Mobile war letzte Woche das iOS-Spiel mit den meisten Downloads

HQ

Ein Bericht von PocketGamer verrät, dass Apex Legends Mobile letzte Woche in 60 Ländern das iOS-Spiel mit den meisten Downloads war. Es hat seit dem 17. Mai in 89 Ländern die Top Ten erreicht.

Es läuft also gut für Respawn und das Original Apex Legends hat in drei Jahren unglaubliche zwei Milliarden Dollar eingespielt. Apex Legends Mobile hat selbst Schwergewichte wie PUBG Mobile vom Thron gestossen, aber das ist eigentlich keine große Überraschung, wenn man bedenkt wie erfolgreich Apex Legends in den letzten Jahren auf dem PC und den Konsolen geworden ist.

Unsere Kritik zu Apex Legends Mobile findet ihr hier.