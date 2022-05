HQ

Nach dem Erfolg von Call of Duty: Mobile und PUBG Mobile war es nur ein Frage der Zeit, bis Apex Legends den Schritt auf die mobilen Android und iOS-Geräte machen würde. In den letzten Wochen haben EA, Respawn und Tencent kräftig die Werbetrommel gerührt und am Ende Apex Legends Mobile für den 17. Mai angekündigt. Ich hatte frühen Zugang zu dem Spiel und habe mich die letzten Wochen mit dem Battle Royale und den Mehrspieler-Modi vergnügt und Apex Legends Mobile schlägt sich richtig gut.

HQ

Für die mobile Version wurde nur wenig verändert. Es gibt weniger Legenden und die Grafik ist natürlich nicht so beeindruckend, wie am PC oder auf den Next-Gen Konsolen, aber das Gameplay ist doch sehr, sehr ähnlich. Es stehen uns eine ganze Reihe Waffen unterschiedlicher Archetypen zur Verfügung und auch das agile Gameplay ist geblieben. Zur Zeit gibt es 10 unterschiedliche Legenden (darunter Fade, die es nur in der mobilen Version zur Auswahl steht), von denen jede ihr eigenes Set an Fähigkeiten mitbringt. Die Steuerung wurde für den Touch Screen komplett überarbeitet und sorgt für ein wirklich kompetentes Shooter-Erlebnis.

Eine gute Steuerung war zu erwarten, denn die gehört ja auch zu den Stärken von Apex Legends. Apex Legends Mobile wird dabei getrennt von Apex Legends weiterentwickelt und verbessert. Es wird unterschiedliche Seasons und Inhalte für beide Versionen geben und die Spiele werden auch unterschiedlich ausbalanciert.

Werbung:

Das Spiel ist free-to-play, wurde speziell für die mobilen Geräte entwickelt und soll regelmässig mit neuen Inhalten gefüttert werden. Das große Apex Legends wird als Live Service-Game wirklich richtig gut unterstützt und die mobile Version will es ähnlich gut machen. Dafür muss natürlich auch das Gameplay stimmen. Zum Start wird es eine große Battle Royale-Karte geben (World's Edge), aber ihr könnt eure Zeit auf ganz unterschiedliche Art im Multiplayer verbringen. Apex Legends Mobile hat Arenen, ein paar Death Match-Modi, Ranglisten-Spiele und verschiedenen Battle Royale-Events. Das ist nicht einfach nur ein Battle Royale - ihr könnt auf dem Weg zur Arbeit in der S-Bahn auch einfach nur schnell ein paar Runden Death Match spielen.

Werbung:

Dabei ist Apex Legends Mobile ganz sicher kein perfekter Shooter, denn die Steuerung über das Touchpad bringt immer ein paar Probleme mit sich. Es hilft ein bisschen, dass wir die mobilen Version auch aus der Schulterperspektive spielen können. Das Spiel verlangt eurem Akku einiges ab, selbst wenn ihr nur in HD (und nicht UltraHD oder sogar ExtremeHD) und mit normaler Framerate spielt und bei längeren Sessions ist mein iPhone 11 Pro doch ziemlich heiss geworden. Aber Apex Legends Mobile sieht wirklich toll aus und spielt sich auch bei niedrigeren Einstellungen richtig gut.

Die Verbindung zu den Servern ist bisher immer gut gewesen. Egal ob ich Zuhause im WLAN oder unterwegs mit 3G oder 4G gespielt habe - mir ist kein Lag oder ähnliches aufgefallen und ich hatte auch nie das Gefühl, dass meine Gegner Verbindungsprobleme haben.

Als Free-to-Play-Titel hat Apex Legends Mobile natürlich Mikrotransaktionen, aber die sind nur rein kosmetischen Dingen vorbehalten und haben keinerlei Einfluss auf das eigentliche Gamplay.

Werbung:

Respawn hat mit Apex Legends Mobile richtig gute Arbeit abgeliefert hat. Apex Legends-Fans und alle interessierten Spieler*innen sollten einen Blick riskieren, denn es macht Spaß und ist richtig gut umgesetzt worden, der Einstieg ist leicht und die Zukunft sieht vielversprechend aus. Apex Legends Mobile wird ganz sicher zu einer wichtigen Größe auf dem mobilen Markt werden.