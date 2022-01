Apex Legends: Mad Maggie richtet in Saison 12 gewaltigen Schaden auf Olympus an

HQ

Wir nähern uns langsam der zwölften Saison des Live-Service-Shooters Apex Legends, was man unter anderem daran erkennt, dass uns Respawn Entertainment alle paar Tage neue Trailer schickt. Heute wurde ein Gameplay-Video veröffentlicht, das uns einige Fähigkeiten des neuen Charakters Mad Maggie vorführt. Die Punkrock-Oma hat es irgendwie geschafft, das Spielfeld auf der Karte Olympus (Wolkenstadt) zu sabotieren, sodass die Spieler dort ab nächster Woche einige Überraschungen erleben werden.

Eine weitere Neuerung in Saison 12: Defiance ist der Spielmodus Control, der mit insgesamt 18 Spielern gespielt wird. Zwei Teams verteilen sich über die Karte und kämpfen um die Kontrolle von drei Zonen. Wiederbelebungen sind wie in einem Team-Deathmatch aktiviert, sodass ihr sofort wieder in die Action springen könnt. An den bevorstehenden Geburtstag und den aktualisierten Battle Pass erinnert der neue Trailer ebenfalls.