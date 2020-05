Apex Legends: Loba jagt Königsschlucht in Saison 5 in die Luft

Respawn wird nächste Woche die fünfte Content-Saison für Apex Legends einführen und deshalb haben sie uns gerade einen schicken Launch-Trailer präsentiert. Im Mittelpunkt steht erneut die neue Legende Loba, die Rache am Charakter Revenant für den Mord an ihrer Familie nehmen will. Weil der aber offenbar nur noch ein Gesicht geschützt hinter einer Panzerglasscheibe ist, misslingt das Attentat, was eine Reihe unvorhergesehener Ereignisse lostritt.

Uns bietet das genug Möglichkeit einen kleinen Ausblick auf Lobas Fähigkeitenrepertoire zu erhaschen, denn offenbar ist die Diebin nicht nur zum Knacken von Schlössern zu gebrauchen. Wir sehen eine Teleportfähigkeit, außerdem lässt sich ein gewisses Talent im Nahkampf nicht abstreiten. Das Video dient übrigens auch als Erklärung, warum die Karte Königsschlucht mit Saison 5 von Apex Legends umfangreich überarbeitet wird. Wir sind gespannt auf diese Veränderungen.