HQ

Das Halloween-Event von Apex Legends beginnt am 12. Oktober, bestätigt EA in einer Pressemitteilung. Das Highlight von "Monsteralarm" ist die zurückkehrende Trio-Playlist "Shadow Royale" aus dem Vorjahr(en), in der ausgeschiedene Spieler als Schattenwesen wiedergeboren werden, um die verbleibenden Überlebenden zu jagen. Es gibt zudem eine neue Karte („Zugabe") für den Arenamodus und kosmetische Anpassungsgegenstände, die in der Regel sehr teuer sind.