Apex Legends lässt euch zwei Wochen lang solo abspringen

Gemeinsam mit anderen zu spielen kann ein Vergnügen sein, wenn die Chemie stimmt. Doch wenn man in eine unglückliche Konstellation gezwungen wird, um an einem Mehrspieler-Match teilzuhaben, ist das nicht immer zwingend eine tolle Erfahrung. Wir können euch aus Erfahrung sagen, dass die Teamkooperation in Spielen, wie Apex Legends nicht immer reibungslos funktioniert, da einige einzelne Wölfe prinzipiell alleine abspringen und ihr Glück in der Königsschlucht unabhängig von den Mitgliedern ihres Teams suchen.

Respawn Entertainment weiß von diesem Umstand und hat bereits vor einigen Wochen verkündet, dass sich Spieler auf eines der "am meisten gewünschten Features" freuen dürfen. Nun sieht es so aus, als ob damit das Solo-Matchmaking von Apex Legends gemeint war.

Die Entwickler haben auf ihren sozialen Kanälen das sogenannte "Iron Crown"-Event für ihren Battle-Royale-Shooter vorgestellt und dabei den Solo-Modus kurz angedeutet. Dieses In-Game-Ereignis ist vorerst allerdings nur innerhalb eines kurzen Zeitraums spielbar, konkret vom 13. bis zum 27. August. Das Studio hat allerdings bereits erklärt, dass sie bereit sind, diese Spielvariante dauerhaft einzufügen, falls es den Leuten gefällt. Wollt ihr alleine abspringen?