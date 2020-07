Apex Legends: Konsolenspieler dürfen wohl nicht so einfach gegen Legenden auf PC antreten

Respawn hat in diesem Jahr noch große Pläne für ihre Battle-Royale-Shooter Apex Legends. Das Game soll auf Nintendo Switch und für Steam verfügbar werden und das Team plant Crossplay-Unterstützung für alle Plattformen. Neue Hinweise legen jedoch nahe, dass es einige Restriktionen geben wird. Einer der Entwickler von Respawn Entertainment, Jake Smullin, kommentierte in einem Video auf Tiktok, dass Spieler nur dann in den Crossplay-Lobbys mit PC-Spielern stecken werden, wenn sie einen PC-Spieler in ihrem Team haben.

Mit seiner Aussage wollte er Spielern versichern, dass sie sich auch mit der trägeren Konsolensteuerung auf Crossplay freuen dürfen und nicht befürchten müssen, zur Zielscheibe von PC-Hackern werden. Allerdings ist das besagte Video nicht länger verfügbar, dementsprechend vermuten wir, dass Smullins Kommentar entweder verfrüht oder ohne Erlaubnis geschah. Wir werden diese Geschichte weiter im Auge behalten. Übrigens landet Apex Legends auch auf Mobilgeräten, ein Soft-Launch wird noch in diesem Jahr erwartet.