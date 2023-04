Apex Legends' kommender ballistischer Charakter in animiertem Kurzfilm enthüllt

HQ

Respawn hat letzte Woche Millionen von Spielern auf der ganzen Welt sehr aufgeregt, als sie ankündigten, dass wir heute einen neuen animierten Kurzfilm "Geschichten aus den Outlands" für Apex Legends bekommen würden, und nicht gerade die Tatsache verheimlichten, dass es den nächsten spielbaren Charakter des Spiels vorstellen würde. Es stellt sich heraus, dass diese Person nicht das ist, was man einen Neuling nennen würde.

Der Kurzfilm heißt Encore, und das liegt daran, dass August "Ballistic" Brinkman ein ehemaliger Champion des Vorläufers der Apex Games, Thunderdome, ist. Er verließ die Wettbewerbe, nachdem er seinen Teamkollegen und Schwager verloren hatte, weil er seinen eigenen egoistischen Spielstil und Pfau hatte. Dies führte dazu, dass er so zurückgezogen wurde, dass seine Frau und sein Sohn ihn ganz allein an seinem schicken Ort zurückließen... Bis heute und sein Sohn ist bereit, an den Spielen teilzunehmen. Das ist nichts, was Ballistic zulassen wird, also bekommen wir einen kleinen Vorgeschmack darauf, was der alte Mann tun kann (die Waffen der Feinde nicht richtig funktionieren zu lassen), als er in das Büro des Syndikatsführers Torres Silva einbricht und ihm einen Deal anbietet, den er nicht ablehnen kann, wenn er den jungen Nathaniel außen vor lässt.

Erwarten Sie, viel mehr über die Fähigkeiten von Ballistic und andere Änderungen zu erfahren, wenn der Enthüllungstrailer von Staffel 17, genannt Arsenal, am Mittwoch um 16 Uhr BST / 17 Uhr MESZ eintrifft, und machen Sie sich bereit, wenn der Spaß am 9. Mai wirklich beginnt.