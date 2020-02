Apex Legends: Kings Canyon kehrt am Wochenende in Version 1.0 zurück

Das Battle-Royale-Spiel Apex Legends steckt aktuell in der vierten Saison und hat innerhalb eines Jahres bereits zwei Karten hervorgebracht: Kings Canyon und World's Edge. Die erste Map begleitete Spieler in den wichtigen ersten Monaten und wurde währenddessen sogar einmal umfangreich überarbeitet. Seit der dritten Saison sind wir in der deutlich bunteren Umgebung von World's Edge unterwegs (auch dieses Gebiet wurde kürzlich aktualisiert). Zu speziellen Events erlaubt Respawn etwas mehr Varianz, doch normalerweise ist es nicht vorgesehen, auf die alten Inhalte zuzugreifen. An diesem Wochenende machen die Entwickler jedoch eine Ausnahme und führen uns zu den Wurzeln ihrer Battle-Royale-Erfahrung zurück.

Spieler dürfen noch bis zum Montagabend (gegen 19:00 Uhr) entscheiden, auf welcher der beiden Maps sie abspringen möchten. Kings Canyon steht in der Version 1.0 zur Verfügung, das ist der Zustand, bevor Monster die Karte verwüstet haben. Die neuen Helden, Waffen und Änderungen an der Spielmechanik bleiben erhalten, lediglich die Umgebungen laden wieder wie früher zum Absprung ein.

Quelle: Respawn.