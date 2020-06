Apex Legends kämpft noch vor Jahresende königlich auf Android und iPhone

Neben der Nintendo-Switch-Premiere und dem Steam-Launch wird das Battle-Royale-Spielerlebnis Apex Legends noch vor Jahresende auf mobilen Plattformen debütieren. Das wurde diese Woche offen und ohne Ankündigung an die Medien vom Präsidenten von Electronic Arts, Andrew Wilson, in einer Online-Konferenz zum Zustand des Unternehmens mitgeteilt. In seiner Erklärung, die der Twitter-Nutzer @ApexLatest auf Video aufgezeichnet hat, gibt der CEO an, dass Respawn Apex Legends Mobile vor Jahresende schrittweise oder sofort auf die nicht näher erklärten Plattformen (wir vermuten iOS und Android) entlassen wird. Seit gestern könnt ihr im Spiel einen neuen Spielmodus ausprobieren.

