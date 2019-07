Apex Legends inspiriert Ping-System in Borderlands 3

Die Popularität von Apex Legends beruht auf vielen Dingen, Respawn erfand das Rad mit ihrem Battle-Royale-Spiel aber nicht neu. Eine beliebte Funktion, die das Team eingeführt hat, ist das Markieren von Elementen in der Spielwelt mittels Ping-System, das mittlerweile auch in anderen Vertretern des Genres implementiert wurde. Generell profitieren natürlich auch andere Multiplayer-Spiele von einem solchen System, weshalb sich auch Gearbox die Mechanik in ihrem kommenden Actionspiel Borderlands 3 zu Nutze machen wird.

Am Wochenende nutzte der Entwickler die Gelegenheit, um diese und weitere Systeme ihres Loot-Shooters zu besprechen. In einem kleinen Video demonstriert das Studio die Mechanik, mit der wir unsere Mitspieler auf bestimmte Dinge, wie Gegner oder Schatztruhen aufmerksam machen können. Davon profitieren vor allem Titel mit zufälligen Mitspielern, die nicht zusammen im gleichen Sprachchat hängen oder das Mikrofon erst gar nicht angeschlossen haben. Geplanter Release für Borderlands 3 ist der 13. September.