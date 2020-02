Apex Legends in Saison 4: Fähigkeiten von Revenant und Änderungen auf Map World's Edge

Bisher hat Respawn hauptsächlich Revanant ins Rampenlicht gestellt, wenn sie über die neue Saison 4: Assimilation von Apex Legends gesprochen haben. Wir wissen, dass es eine weitere Legende und ein Scharfschützengewehr namens Sentinel geben wird, doch heute haben wir mehr Details gesehen und erfahren. Die Karte World's Edge wird eine Reihe von Änderungen erfahren, außerdem haben wir die Talente von Revenant vorgestellt bekommen.

Im neuen Trailer erhalten wir eine schöne Führung vom Unternehmen Hammond Robotics, das diesen Planeten mit einem gewaltigen Bohrer auszubeuten will. Dieser "Planetenernter" ist eine massive Konstruktion, die zu Kämpfen auf mehreren Ebenen einlädt und als zentrale Installation in der Mitte der Karte eingesetzt wird (das Gebiet ersetzt Teile des Treibstoffdepots). Die Bohrungen haben die Karte stark verändert, da beispielsweise das viel besuchte Capitol City in der Hälfte gespalten wurde. In der Mitte des Bereichs ist ein Fluss aus Lava entstanden, der Revierkämpfe und dynamische Angriffsoptionen bieten soll.

Ein weiterer, neuer Bereich ist das Survey Camp, ein kleines Areal mit sicherem Loot zwischen dem Epicenter und Skyhook. Dort werden wir Waffenständer finden, in denen garantierte Waffen stecken. Wer dort landet, kann also direkt zum Angriff übergehen, allerdings dürfte diese Location von aggressiven Teams häufig angesteuert werden.

Im Gameplay-Trailer bekommen wir zudem einen ersten Einblick auf die Fähigkeiten von Revenant, der Gegner betäuben und mit seinem Team Häuserwände hochklettern kann. Wer einen Blick auf die neuen Inhalte des Battle-Passes werfen möchte, bekommt das ebenfalls im Video. Auf der offiziellen Webseite von EA lest ihr mehr über die Veränderungen, heute Abend um 19:00 Uhr sind die Inhalte von Season 4: Assimilation live.