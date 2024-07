Apex Legends Global Series reist zu den Split 2 Playoffs nach Deutschland

HQ

Respawn hat das offizielle Gastgeberland, die Stadt und den Austragungsort für die bevorstehende Split 2 Playoffs der Apex Legends Global Series bestätigt. Die Wettkampfszene wird für die Veranstaltung nach Deutschland reisen, wobei Mannheims SAP Arena als Austragungsort der Wahl ausgewählt wurde.

Bei dem Turnier werden die 40 besten Apex Legends -Teams aus der ganzen Welt zwischen dem 29. August und dem 1. September in die Stadt strömen, um um einen Anteil an einem Preispool von 1 Million US-Dollar zu kämpfen. Dies ist das erste Mal, dass eine ALGS-Veranstaltung in Deutschland stattfindet.

Werden Sie sich auf die ALGS Split 2 Playoffs einstellen?