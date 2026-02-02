Apex Legends für die Switch wird im August eingestellt

HQ

Wenn du Apex Legends auf der Switch spielst, scheint es an der Zeit zu sein, auf ein neueres Format umzusteigen. Auf EAs offizieller Website teilt Respawn Entertainment mit, dass diese Version ab dem 4. August eingestellt wird.

Allerdings ist die Switch-2-Version nicht betroffen, und du kannst "alle vorhandenen Salden von der Nintendo Switch auf der Nintendo Switch 2 verwenden", falls du dich für ein Upgrade entscheidest. Sie stellen außerdem klar:

"Der Fortschritt, die Käufe und die Einnahmen aller Spieler sind an ihre individuellen EA-Konten gebunden. Alles, was verdient oder gekauft wurde, einschließlich Apex Coins und kosmetischer Gegenstände, wird auf die Nintendo Switch 2 übertragen, selbst wenn man die Nintendo Switch 2 nach dem 4. August 2026 kauft. Bitte beachten Sie, dass in einigen Regionen lokale Gesetze verlangen, dass Sie innerhalb von 180 Tagen nach dem Kauf digitale Währung verwenden."

Das bedeutet, dass du, wenn du eine Switch 2 kaufst und weiterspielst, nichts verlierst und das nicht vor einem bestimmten Datum tun musst. Am 4. August wird Switch eingestellt, aber dein Konto bleibt bestehen, sodass du deine Karriere jederzeit wieder aufnehmen kannst. Es wird auch betont, dass keine anderen Formate davon betroffen sind.