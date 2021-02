Apex Legends feiert zweiten Geburtstag mit klassischen Skins und bekanntem Spielmodus

Vom 9. bis zum 23. Februar können Spieler von Apex Legends am "Anniversary Collector's Event" teilnehmen und währenddessen eine Abwandlung des zurückkehrenden Spielmodus...

Erst vor einigen Wochen kam das Thema Nintendo-Switch-Port in der Community von Apex Legends auf, nachdem auf einem lokalisierten Social-Media-Kanal von Respawn...

Sprengstoffexperte Fuse in Apex Legends vorgestellt

am 30. Januar 2021 um 18:25 NEWS. Von Eirik Hyldbakk Furu

Respawn Entertainment veröffentlicht in den Wochen vor dem Start einer neuen Content-Saison in Apex Legends sehr regelmäßig Videos und Trailer, in denen einzelne...