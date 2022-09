Apex Legends feiert nächste Woche die gruselige Saison

HQ

Morgen ist der erste Tag im Oktober, was im Wesentlichen bedeutet, dass es die gruselige Jahreszeit ist. Da dies der Fall ist, versuchen verschiedene Spiele, Halloween im Spiel zu feiern, mit thematischen Ereignissen und so weiter, und ein Titel, der bereits so etwas tun möchte, ist Apex Legends.

Wie in einem Blogbeitrag erwähnt, wird Apex Legends nächste Woche das Fight or Fright-Event zurückbringen, wenn die Feierlichkeiten am 4. Oktober beginnen. Dies wird eine Reihe von Halloween-Skins und Kosmetika umfassen und auch wöchentliche zeitlich begrenzte Modi umfassen, die sind:



Shadow Royale LTM (4. Oktober - 11. Oktober)

Gun Run LTM (11. Oktober - 18. Oktober)

Control LTM (18. Oktober - 25. Oktober)

Shadow Royale LTM (25. Oktober - 1. November)



Und wie Sie vielleicht mit diesen Daten angedeutet haben, wird das Event am 1. November zu Ende gehen, was bedeutet, dass Sie etwa einen Monat Zeit haben, um einige Halloween-Goodies für Ihre verschiedenen Legenden zu verdienen.