Apex Legends: Erste Karten-, Spielmodi- und Charakteranpassungen in Saison 7 datiert

Die fleißigen Entwickler bei Respawn Entertainment veröffentlichen am Abend des 5. Januars das erste kleine Content-Update ihres Battle-Royale-Shooters Apex Legends im Jahr 2021. Der zeitlich begrenzte Spielmodus "Airdrop Escalation Takeover" ersetzt in den kommenden Wochen das normale Battle-Royale-Spielerlebnis. Dadurch werden auf der Karte deutlich mehr Versorgungspakete bereitstehen, was die Spieler besser ausrüsten sollte. Ihr findet darin vollständig ausgestattete Waffen und im späteren Spielverlauf werdet ihr dort die besten Schilder und mächtige legendäre Knarren erhalten.

Olympus wird permanent einen kleinen Boxring erhalten, in dem die Spieler all ihrer Fähigkeiten beraubt werden, um mit einem fairen Boxkampf den Sieger zu ermitteln. Von außen kann nicht in das Match eingegriffen werden, außer man betritt den Ring ebenfalls. Auf der neuen Karte von Saison 7 findet ihr nun außerdem Wartungsroboter, die mit zufälliger Ausrüstung beladen sind. Wenn ihr diese abschießt, könnt ihr einen Roboterarm erhalten, der als Item in eurem Inventar liegt. Nutzt ihr den Gegenstand bei einem anderen MRVN-Roboter (dem ein Arm fehlt), erwartet euch wohl eine kleine Überraschung.

Neben der üblichen Erweiterung des In-Game-Shops durch die Integration kostenpflichtiger, kosmetischer Anpassungsgegenstände, bittet ein In-Game-Event die Spieler darum, im Event-Zeitraum zusätzliche Herausforderungen abzuschließen. Auf diese Weise sammeln die Spieler Punkte, mit denen ihr weitere In-Game-Gegenstände freischaltet. Gibraltar bekommt mit dem kommenden Update eine brennende Axt als Heirloom (dadurch werden seine Charakteranimationen optisch ersetzt). In einem Entwicklertagebuch beschreibt Respawn die Patch-Notes ausführlicher, während ihr im Blog der Entwickler eine Übersicht erhaltet.