Apex Legends: Eigenes Gameplay aus Olympus und Horizons Charakter-Trailer

Diese Woche startet die neue Saison in Apex Legends und das geht mit einer Menge Krach seitens Respawn Entertainment einher. Die Entwickler zeigen am Fließband neue Gameplay-Videos, erst am Abend wurden die Fähigkeiten der neuen spielbaren Figur Horizon in einem kurzen Clip vorgestellt. Unser Kollege Ben Lyons hat sich letzte Woche mit den Entwicklern zum Spielen verabredet und konnte bei dieser Gelegenheit einige Beobachtungen niederschreiben. Außerdem durfte er ein bisschen Gameplay aufnehmen und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Apex Legends: Saison 7 - Aufstieg startet hier bei uns am 5. November auf PS4, Xbox One und PC (Origin und Steam). In unserer aktuellen Vorschau erfahrt ihr, welche Inhalte das neue Saison-Update mit sich bringt.

