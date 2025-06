Apex Legends Die Global Series Championships werden bis mindestens 2028 in Japan stattfinden

HQ

Respawn und EA haben einen Vorsprung bei den Zukunftsplänen für kompetitive Apex Legends, da die beiden nun beschlossen haben, eine langfristige Vereinbarung mit der Stadt Sapporo, Japan, zu unterzeichnen, um die Apex Legends Global Series Championship für ihre Turniere 2026 und 2027 wieder in die Stadt zu holen.

Ja, nach einem äußerst beliebten Year 4 -Event, das das wichtigste Turnier in der Saison 2025 darstellte, wurde eine Vereinbarung unterzeichnet, die sicherstellt, dass die Events Year 5 (2026) und Year 6 (2027) auch in Japan und in derselben Stadt stattfinden.

Die genauen Termine der kommenden Turniere müssen noch bekannt gegeben werden, da wir nur wissen, dass das Turnier 2026 im Januar 2026 und das Turnier 2027 im Winter 2027 (wahrscheinlich im Januar oder Februar) stattfinden wird. Der Veranstaltungsort wird anscheinend als Daiwa House Premist Dome bleiben.

Auf die Frage, warum sich die ALGS in Japan engagieren wollte, heißt es: "Die Leidenschaft unserer japanischen Fangemeinde und die Unterstützung durch die globale Apex Legends Community haben eine Atmosphäre geschaffen, die ihresgleichen sucht. Mit mehr als 34.000 Zuschauern, einer Leistung von SiM und vielem mehr hat es wirklich einen neuen Standard für Apex Legends eSports gesetzt."