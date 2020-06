Apex Legends: Crossplay bringt Legenden auf PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch zusammen

Apex Legends wird in diesem Herbst auf Steam und Nintendo Switch erscheinen und die Entwickler von Respawn Legends wollen außerdem Crossplay zwischen allen Plattformen ermöglichen. Für diese Pläne gibt es aktuell noch keinen bestätigten Termin, aber allzu lange dürfte die Finalisierung des plattformübergreifenden Zusammenspielens nicht mehr dauern. Um die Spieler bis dahin bei der Stange zu halten, startet nächsten Dienstag (am 23. Juni) ein neues Event in Apex Legends - Lost Treasures heißt das. Crypto wird eine Location auf dem Schlachtfeld Kings Canyon übernehmen und es gibt einen neuen Spielmodus.

Der zeitlich befristete Spielmodus „Armed and Dangerous Evolved" ist eine erweiterte Version der Spielvariante, in der Spieler ausschließlich Schrotflinten und Scharfschützengewehre auf der Karte vorfinden. In dieser speziellen Anpassung setzt Respawn auf das Evo-Schild, ihr werdet eure Rüstungspunkte also mit verursachtem Schaden in die Höhe treiben. Was an der Evolved-Variante ebenfalls spannend ist, ist die Tatsache, dass es keine Respawn-Beacons gibt. Eure gefallenen Verbündeten müssen das Match aber nicht direkt verlassen, nachdem sie niedergeschossen wurden, da Respawn ein neues Item einfügt - einen mobilen Respawn-Beacon. Damit könnt ihr festlegen, wann und wo ihr eure Truppe wiederbeleben wollt.

Natürlich werden im Aktionszeitraum kosmetische Items verkauft und ein paar Dinge wird man wohl auch durch exzessives Spielen freischalten können. Mirage wird zudem ein eigenes Heirloom erhalten - eine goldene Statue von sich selbst.