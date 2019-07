Apex Legends: Betrüger müssen in Zukunft gegeneinander spielen

Seit dem überraschenden Start des Battle-Royale-Spiels Apex Legends Anfang des Jahres hat Respawn Entertainment die Community regelmäßig über verschiedene Belange auf dem Laufenden gehalten. Letzte Woche haben sie auf Reddit einen aktuellen Entwickler-Tracker eingerichtet, in denen die Entwickler Probleme auflisten, von denen sie wissen.

Mit dem letzten Client-Patch sollten zum Beispiel bereits die häufig aufgetretenen Fehlermeldungen code:leaf und code:net behoben worden sein - diese treten auf, wenn der Server aus irgendeinem Grund nicht auf eure Anfrage reagiert.

Respawn ist außerdem darum bemüht, ihr Spiel Cheater-frei zu halten, was besonders in höheren Ranglisten-Spielen ein Problem zu sein scheint. Hinter den Kulissen erarbeitet der Entwickler vielfältige Technologien und Hilfsmittel, um Schummler möglichst frühzeitig und schnell aus dem Verkehr zu ziehen. Dabei gehen sie erstmals auch gegen Spieler vor, die sich gezielt mit Betrügern zusammentun. Ein besonderes Highlight ist das Identifizieren von solchen Konten, die in Zukunft mit anderen auffälligen Accounts und Cheatern auf eigenen Servern zusammengepfercht werden.

"Wie wir bereits gesagt haben, wird der Krieg gegen die Betrüger andauern und für uns weiterhin eine hohe Priorität haben. Es wird immer Arbeit geben, Verbesserungen müssen vorgenommen und neue Dinge angepasst werden. Wir möchten uns bei den Spielern bedanken, die in den letzten Wochen dabei geholfen haben, Betrüger aus dem Weg zu räumen - egal ob es um das Einreichen von Berichten oder um die Überprüfung verdächtigen Verhaltens geht", erklärt Respawn.

Es bleibt abzuwarten, wie gut diese Maßnahmen funktionieren, aber eine interessante Herangehensweise ist das schon. Was haltet ihr davon?

