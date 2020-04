Apex Legends: Animierter Kurzfilm veranschaulicht Hintergrundgeschichte von Bloodhound

Heute Abend wurde ein schicker Kurzfilm für Apex Legends veröffentlicht, in dem die Fans einen Einblick in die harte Kindheit der Legende Bloodhound werfen können (und erfahren warum er eine Maske trägt). Entwickler Respawn Entertainment hat das stilisierte Video natürlich nicht umsonst produzieren lassen, denn es dienst als Aufhänger für ein In-Game-Event, das in nächste Woche in ihrem Battle-Royale-Shooter startet.

Wie Eurogamer berichtigt (wir wurden von Electronic Arts leider noch nicht darüber benachrichtigt) werden das Duo-Matchmaking (die Spielsuche für zwei Spieler) und die Map-Rotation zwischen Kings Canyon und World's Edge permanent im aktuellen Shooter der Titanfall-Macher verfügbar. Zwischen dem 7. und dem 21. April wird es auf der neuen Karte zudem eine kleine Überraschung geben, die noch nicht komplett gelüftet wurde. Offenbar wird ein Dorf auf World's Edge von Monstern überfallen und deshalb optisch etwas überarbeitet. Jedenfalls werden wir in täglichen Herausforderungen eine Preiskarte mit Punkten auffüllen und entsprechend unserer Leistungen mit weiteren Skins und Emotes belohnt - Fans kennen das Prinzip bereits. Wir erweitern diese Nachricht, wenn wir mehr wissen.