Baltasar Kormákur ist ein interessanter Export von dieser wunderschönen, kargen Vulkaninsel. Er hat einige mittelmäßige Actionfilme inszeniert, fühlt sich aber zu Filmen hingezogen, in denen die Natur eine Schlüsselrolle spielt. The Deep, das von einem Mann handelt, der in eiskaltem Wasser ums Überleben kämpft, nachdem ein Boot gekentert ist, Everest, der kaum einer weiteren Einführung bedarf, selbst das alberne, aber unterhaltsame Beast, in dem Idris Elba auf der Savanne gegen einen Löwen kämpft. Jetzt ist Charlize Theron an der Reihe, sich für ein Solo-Abenteuer in die australische Wildnis zu wagen.

Eine kurze Zusammenfassung der Handlung, da sie kaum in vielen Worten beschrieben werden kann: Theron spielt einen Adrenalinjunkie, der beschließt, einen wilden und bedrohlichen Fluss zu zähmen, aber entdeckt, dass die Natur nicht die größte Bedrohung darstellt.

Es ist eine einfache, ziemlich abgespielte Handlung, könnte man sagen. Wir haben sie schon oft gesehen, denn es ist ein bisschen River Wild, gemischt mit etwas Deliverance. Zu Beginn lernen wir die Hauptfigur und ihren Ehemann kennen, gespielt von Eric Bana, wo ein tragischer Prolog den Ton angibt, und fünf Monate später ist Therons Figur Sasha auf ihr eigenes Abenteuer in Australien. Natürlich trifft sie an einer Tankstelle auf eine Gruppe Hinterwäldler, und es stinkt nach Banjo-spielenden Unfug. Hier trifft sie Taron Egertons lächelnden Ben, der zur Rettung kommt. Ein netter Kerl, sagte niemand im Publikum...

Sasha macht sich am Fluss auf den Weg, und bald wird klar, dass es ein glatzköpfiger Typ ist, der ihr schlimmster Feind ist – nicht die Natur selbst. Wir häufen hier Klischee um Klischee, aber spielt es überhaupt eine Rolle, ob man das Abenteuer begonnen hat, ohne zu erwarten, dass das Rad neu erfunden wird? Es spielt keine Rolle, solange es gut gemacht und einigermaßen spannend ist.

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Apex ist gut gespielt, stilvoll und hält ein hohes Tempo, aber ich muss zugeben: Der Titel Apex deutet vielleicht ziemlich direkt und töricht an, dass wir an den Stromschnellen noch etwas anderem begegnen werden, etwas, worauf ich gehofft hatte, und einer der Gründe, warum ich den Trailer ausgelassen habe. Was? Ein prähistorisches Krokodil, ein mutierter Hecht, wer weiß? Das ist nicht der Fall, selbst wenn es Fangzähne gibt...

Ich mochte Therons Charisma schon immer, und sie macht hier einen guten Job, ebenso wie Egerton, auch wenn einige seiner Zeilen ziemlich albern wirken.

Es ist kein einprägsamer Film, aber er ist momentan unterhaltsam. Er passt sehr gut zum modernen Konzept neuer Streaming-Filme, wie eine Tüte mit gemischten Süßigkeiten, bei denen manche lecker sind und andere man nur isst, weil man die Tüte geöffnet hat und sich weigert, etwas wegzuwerfen, wofür man bezahlt hat. Zusammenfassend basiert Apex auf einer Formel, die Kormákurs bisherige Hollywood-Reise zusammenfasst: kompetent, aber nichts Besonderes.

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