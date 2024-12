Apeks nimmt Game Changers-Star in seinValorant Hauptteam der Champions Tour auf

HQ

Riot Games war schon immer klar, dass der Game Changers Circuit für kompetitive Valorant keine Möglichkeit ist, den Esport zu trennen, sondern eher eine Möglichkeit, eine Plattform zu bieten, auf der die besten weiblichen Stars ihre Talente zeigen können. Das hat offensichtlich funktioniert, denn jetzt wird eine Game Changers -Spielerin in der Saison 2025 ihr Valorant Champions Tour -Debüt geben.

Nach einem dominanten und rekordverdächtigen Jahr mit dem Game Changers -Team von Shopify Rebellion wird Ava "florescent" Eugene in der Saison 2025 dem Apeks VCT-Kader beitreten, wobei ihr Debüt für das EMEA Kickoff -Turnier am 15. Januar geplant ist.

Über sein Debüt in der VCT fügte Florescent hinzu: "Ich bin sehr stolz auf den Erfolg, den mein Team in den letzten 2 Jahren hatte, aber ich fühle mich jetzt bereit, den nächsten Schritt zu machen. 2 Jahre hintereinander mit demselben Kader anzutreten, ist etwas, das nur sehr wenige Spieler jemals erleben, und ich glaube, das hat mich viel darüber gelehrt, was es bedeutet, diszipliniert, fleißig und professionell zu sein. Der Sprung zu VCT war vom ersten Tag an mein Ziel, und ich könnte Apeks und dem Team nicht dankbarer sein, dass sie mir eine Chance gegeben haben. Ich weiß, dass ich noch viel zu beweisen habe, aber ich bin bereit, dafür zu arbeiten."

Apeks hat seinen vollständigen VCT-Kader für die Saison 2025 noch nicht bestätigt, was bedeutet, dass noch Platz für eine weitere Verpflichtung ist. So wie es aussieht, wird Florescent mit Auni "AvovA" Chahade, Tautvydas "hype" Paldavicius und Michał "MOLSI" Łącki zusammenarbeiten.