Apeks kündigt Pläne an, seinen Valorant-Betrieb zu pausieren

HQ

Die E-Sport-Organisation Apeks hat entschieden, dass es an der Zeit ist, den Wettkampf Valorant zumindest auf absehbare Zeit zu verlassen. In einer Erklärung zu X enthüllt das Team, dass es aufgrund der Änderung des Formats von Valorant Champions Tour Riot Games Spots durch Spots keine Ressourcen und kein Geld mehr in den Esport pumpen kann.

Apeks erklärt, dass die jüngste schlechte Form in der Saison 2025, in der sie ein Spiel in der gesamten Saison gewann, darauf zurückzuführen war, dass sie ihr Budget kürzen mussten, da Riot die Pläne angepasst und die Dauer eines bestätigten Platzes in der VCT von zwei Saisons auf eine Saison für Aufsteiger reduziert hat. Das bedeutete, dass Apeks das Risiko einer groß angelegten Investition in den Esport nicht eingehen konnte und nun, nachdem es in der VCT nicht viel erreicht hat, ihn hinter sich lässt.

Apeks bestätigt zwar, dass es derzeit nicht mit dem Geschäftsmodell des VCT übereinstimmt, aber es gibt an, dass es zuversichtlich ist, ein qualitativ hochwertiges Roster aufbauen zu können, sollte sich die richtige Gelegenheit zur Rückkehr ergeben. Er verabschiedete sich mit den Worten: "Wir hoffen, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren können, aber für den Moment verabschieden wir uns."