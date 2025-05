APEC meldet langsameres Handelswachstum inmitten der Gespräche zwischen den USA und China

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten und China . Die APEC warnte am Donnerstag, dass die Exporte ihrer 21 Mitglieder in diesem Jahr voraussichtlich nur um 0,4 % steigen werden, was einer starken Verlangsamung gegenüber den Vorjahren entspricht, was vor allem auf die Auswirkungen der US-Zölle zurückzuführen ist. Die Pressemitteilung können Sie hier lesen.

Die Prognosen für das Wirtschaftswachstum in der Region sanken ebenfalls auf 2,6 %. Vor diesem Hintergrund trafen sich Handelsvertreter aus den USA und China, um die Spannungen abzubauen und über Zollsenkungen zu diskutieren, so dass abzuwarten bleibt, wie sich diese Gespräche auf die zukünftigen Handelsströme auswirken werden.