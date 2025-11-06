Ape Escape 3 bekommt die Vinyl-Behandlung von Cartridge Thunder

HQ

Die Wachszauberer von Cartridge Thunder bereiten eine weitere Retro-Veröffentlichung vor. Ein luxuriöses Vinyl-Box-Set mit dem kompletten Soundtrack von Ape Escape 3 - dem schönen Playstation 2-Klassiker, der jetzt auf vier blau marmorierten Wachstabletts serviert wird. Alles ist in einer dicken Box untergebracht - zusammen mit Kunstdrucken und anderen Leckereien. Mit anderen Worten - perfekt für Sammler, die herumalbern und ein wenig glorreiche 2000er-Jahre-Nostalgie wieder aufleben lassen wollen.

Aber Nostalgie ist nicht billig und die Box kostet gut 90 Dollar, wobei die Veröffentlichung für das erste Quartal nächsten Jahres geplant ist. Allen europäischen Kunden empfehlen wir dringend, zu Black Screen Records zu gehen, wo sie die Box jetzt vorbestellen können. Wie immer ist die Auflage limitiert – wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Hast du gute Erinnerungen an Ape Escape 3?