AO Tennis 2

In der gesamten Konsolengeneration haben wir nur leider sehr wenige, ernstzunehmende Erfahrungen zur Darstellung von Tennis in Videospielen gesehen. Um diese Marktlücke zu füllen nahm sich Big Ant Studios 2018 der Australian-Open-Wettbewerbsserie an. Leider wirkte dieser Versuch unbeholfen und verbesserungswürdig, weshalb Sportfans unbefriedigt zurückblieben. Ein Jahr ist seitdem vergangen und nun veröffentlicht das Studio eine Fortsetzung, die sich mit den Fehlern des Vorgängers befasst und einen vollwertigen Karrieremodus nachreicht. Genügt das, um die wartenden Spieler zufriedenzustellen?

Wenn wir den Aufschlag vorbereiten wird mit dem linken Analogstick gezielt, die vier Aktionstasten bestimmen die verschiedenen Schlagarten.

Im Karrieremodus haben wir die Wahl zwischen einer Reihe von Sportlegenden, darunter Radfael Nadal, Nick Kyrgios und Karen Khachanov. Alternativ beschäftigen wir uns mit dem robusten Charaktereditor und erstellen einen eigenen aufstrebenden Star. Anschließend spielen wir so lange Turniere, bis die ganze Welt von unserem Können begeistert ist. In den Zwischensequenzen werden Gespräche und Interaktionen eingespielt, die handwerklich und inszenatorisch nicht so viel zu bieten haben, weshalb wir insgesamt das Gefühl bekamen, dass Spieler ohne eine Narrative womöglich besser dran gewesen wären.

Vielleicht werden uns nicht allzu überzeugende erzählerische Aspekte geboten, doch der Karrieremodus bietet den Spielern viel Flexibilität dabei, wie sie ihren Weg an die Weltspitze gestalten wollen. In einem Terminkalender wählen wir Turniere auf der ganzen Welt aus und zwischendurch legen wir Trainingseinheiten ein, um die Fähigkeiten unseres Sportlers zu verbessern oder neue Schläge zu erlernen. Über einen Skillbaum werden Spielerattribute, wie Geschwindigkeit, Ausdauer und Kraft verbessert und unsere Einnahmen gehen für neue Mitarbeiter drauf, die uns bei unserer sportlichen Karriere unterstützen. Manche Trainer verringern beispielsweise die Ermüdung durch Zusatztraining, während ein Arzt die Verletzungszeit erheblich verkürzt.

Die Steuerung fühlt sich eng und reaktionsschnell an, allerdings hatten wir Mühe, uns an die alternative Option der Ballannahme zu gewöhnen. Dafür muss man den rechten Analogstick nutzen, was ich mir auch nach vielen Stunden nicht angewöhnen konnte. Wenn wir den Aufschlag vorbereiten wird mit dem linken Analogstick gezielt, die vier Aktionstasten bestimmen die verschiedenen Schlagarten. Wie lange man einen Knopf hält, bedingt die Kraft des Schwungs. Ein weißer Marker auf der gegnerischen Spielfeldseite bestimmt währenddessen, wo der Ball voraussichtlich landen wird. Wir können den rechten Analogstick drehen, um den Ball auf eine andere Art und Weise zu treffen, aber das fühlte sich für uns immer ungenau an. Es fehlt einfach die Zuverlässigkeit, die man durch das Drücken einer Taste kennt.

Der exzellente Soundtrack passt mit seiner Mischung aus elektronischen und alternativen Rock-Tracks gut zum Sport.

Außerhalb des Karrieremodus können die Spieler ihre eigenen Spielfelder, Logos und Szenarien erstellen und eine ganze Bibliothek benutzererstellter Inhalte durchsuchen, die aus dem ersten Spiel stammen. Es ist verhältnismäßig einfach, einen eigenen Veranstaltungsort zu erstellen, da sich Details, wie eine Überdachung, Sitzgelegenheiten und kleinere Objekte anpassen lassen. Der Charaktereditor ist ähnlich umfangreich aufgebaut und gibt uns mehr Flexibilität in der Figurenerstellung, als so manches RPG. Wir schätzen die kleineren, aber nicht unbedingt notwendigen Anpassungen, wie das Hinzufügen von Narben und Falten und das Ändern des Ausrufs, den wir beim Schlagen des Schlägers machen.

Unsauber ist vielleicht das beste Wort, das AO Tennis 2 visuell am besten beschreibt. Die Charaktermodelle erinnern an die PS3-Generation und beim Spielen sitzen die Zuschauer und die Crew starr und unlebendig an der Seite des Spielfelds. Beim Ballsport beobachten Fans für gewöhnlich den Ball, jedenfalls starrt man nicht mit leerem Blick in die Luft und träumt... Die Ladebildschirme sind kräftezehrend und verlangsamen die ohnehin schon langen Turniere zunehmend. Was uns an der Präsentation jedoch gefallen hat, ist der exzellente Soundtrack, der mit seiner passenden Mischung aus elektronischen und alternativen Rock-Tracks gut zum Sport passt.

AO Tennis 2 konnte seinen Vorgänger trotz aller Schwächen letztlich aber übertreffen. Das Spiel bietet einen detaillierten Karrieremodus mit RPG-Elementen, eine straffe und reaktionsschnelle Steuerung und eine Fülle benutzerdefinierter Inhalte, die bis zum Vorgänger zurückreichen. Die Präsentation ist zwar nicht poliert und wir fanden auch, dass sich die Geschichte der Karriere ein wenig verworren anfühlt, nichtsdestotrotz haben wir sehr genossen, was Big Ant in diesem zweiten Beitrag geliefert hat.

