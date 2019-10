Anzeige scheint Diablo IV zu bestätigen

Auf der letztjährigen Blizzcon hat Blizzard den Fans des Diablo-Franchise gelinde gesagt verprellt, ohnehin spielt das Studio in letzter Zeit mit dem Vertrauensbonus, den der Publisher lange Zeit von Spielern auf der ganzen Welt entgegengebracht wurde. Umso wichtiger wird deshalb die nächste Fan-Messe des Entwicklers sein, die Anfang November geplant ist. Um das kippende Momentum aufzuhalten, müsste es gute, neue Spiele geben. Wie sieht es an der Front also aus?

Am Wochenende haben die Kollegen von der GameStar eine Werbeanzeige gesehen, die offenbar Diablo IV enthüllt. Autor Jake Gerli hat in seinem Buch "The Art of Diablo", das auf dem deutschen Amazon-Marktplatz vermarktet wird, die Vergangenheit und Gegenwart von Diablo aufgearbeitet und spricht dabei explizit auch über Diablo IV. Wie die GameStar mitteilt, werde das Werk auch Bildmaterial von diesem noch nicht enthüllten Spiel beinhalten, eine Anzeige des Buchs erscheint nämlich in der nächsten Ausgabe. Eine Ankündigung auf der Blizzcon scheint aufgrund dieses Vorfalls immer wahrscheinlicher zu werden. Es ist aber zugegeben auch nicht das erste Mal, dass wir Diablo IV für bestätigt hielten, nur um es kurze Zeit später wieder aus den Augen zu verlieren.