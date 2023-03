Anya Taylor-Joy: Meine Prinzessin ist eine moderne, starke und unabhängige Frau

HQ

Die Premiere von Illumination und Nintendos heiß erwartetem The Super Mario Bros. Movie ist weniger als eine Woche entfernt, und wie wir alle wissen, spricht einer der neuesten Stars Hollywoods, Anya Taylor-Joy, die Prinzessin. In einem Interview mit Total Film sprach die Schauspielerin darüber, wie sie sich auf die Rolle vorbereitet hat und wie sie sich mit der Filmcrew getroffen hat, um die Prinzessin am besten neu zu erfinden und in eine modernere weibliche Rolle zu definieren.

"Vom ersten Treffen an, das die Schöpfer und ich über sie hatten, war ich wirklich beeindruckt und begeistert von der Tatsache, dass wir uns alle einig waren, wer Peach in dieser neuen Ära sein sollte."

Taylor-Joy beschrieb auch, wie ihre neue Prinzessin eine Repräsentation weiblicher Führung und ein Vorbild für junge Menschen sein würde.

"Als ich den Film zum ersten Mal sah, war ich so unglaublich aufgeregt und ziemlich bewegt, dass dies jetzt jemand ist, den Kinder als Vorbild haben könnten, und dass dies das ist, was weibliche Führung ist. So präsentieren wir weibliche Führung. Ich war einfach so stolz, ein Teil davon zu sein.

Und wirklich, wirklich inspiriert. Und so bin ich wirklich stolz darauf, ein Teil davon zu sein, und ich bin stolz darauf, ein Teil von ... Peach ist eine ermächtigte Frau."

Sie versprach aber auch, dass die Prinzessin des Films ihren Wurzeln treu bleiben wird, auch wenn sie in mancher Hinsicht grundlegend anders und getriebener sein wird. Wenn Sie das Interview in voller Länge hören möchten, können Sie dies hier tun.

