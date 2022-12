Anya Taylor-Joy bereitete sich auf ihre Rolle als Prinzessin Peach vor, indem sie Spielhallen besuchte

HQ

Gaming wird jedes Jahr mehr und mehr Mainstream, und wir sehen das nicht nur in den vielen Adaptionen, die in Kinos und Streaming-Dienste gehen, sondern auch, wenn es um Prominente geht, die anfangen, offener über ihre Liebe zum Hobby zu sprechen.

Die letzte, die sich darauf einlässt, ist Anya Taylor-Joy, die jetzt enthüllt hat, dass sie ein großer Fan von Spielhallen ist und dass sie jetzt eine Spielerin ist.

Im Gespräch mit Modern Luxury San Diego darüber, wie sie sich auf ihre Rolle in dem Film The Super Mario Bros. (wo sie Prinzessin Peach spielt) vorbereitet hat, sagte Taylor-Jor: "Jetzt bin ich eine Spielerin und es macht wirklich Spaß. Im Idealfall spiele ich gerne in Spielhallen, weil es wieder wie Kino ist; Ich liebe die Zeremonie. Ich werde mit einer ganzen Reihe von Freunden gehen. Und wir werden nur Stunden in der Spielhalle verbringen."

Wir werden sehen, wie sich Taylor-Joy nächstes Jahr als Prinzessin Peach entwickelt, wenn der Film The Super Mario Bros. am 31. März debütiert.