Anya Taylor-Joy spielt Black Cat in Spider-Man 4 ?

Berichten zufolge befindet sich Anya Taylor-Joy in Gesprächen für eine wichtige Rolle in Spider-Man 4, so ein Beitrag von Daniel Richtman, einem bekannten Brancheninsider. Richtman verriet jedoch nicht, welchen Charakter sie spielen könnte. Nachrichtenagenturen und Fans spekulieren bereits, und viele vermuten, dass sie die Rolle der Black Cat übernehmen könnte. Richtman dementierte diese Gerüchte jedoch schnell in den sozialen Medien und erklärte, dass noch keine Rolle bestätigt wurde.

Taylor-Joys wachsender Ruhm in hochkarätigen Projekten wie Furiosa und The Queen's Gambit hat die Vorfreude auf ihre mögliche Aufnahme in das MCU nur noch gesteigert. Wenn die Gerüchte wahr sind, könnte ihre Besetzung dem Spider-Man-Universum eine frische und dynamische Präsenz verleihen.

Da die Dreharbeiten für Spider-Man 4 im Jahr 2025 geplant sind, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir mehr erfahren. Würden Sie sich freuen, Anya Taylor-Joy im MCU zu sehen?