Anya Taylor-Joy s kriminelles Leben holt sie in Apple TV Dramaserie Lucky ein

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Eines der bevorstehenden großen und spannenden Projekte, die für Apple TV geplant sind, sieht vor, dass Anya Taylor-Joy wieder mit dem Streaming-Riesen zusammenarbeitet (nachdem sie zuvor an The Gorge gearbeitet hat), um als Berufskriminelle zu spielen, deren Leben auf den Kopf gestellt wird, nachdem sie scheinbar von ihrem Ehemann verraten wird.

Die Serie ist bekannt als Lucky und folgt Taylor-Joys gleichnamiger Figur, wobei sie zeigt, wie sie von Polizei und Gangster gejagt wird, alles nach einem Auftrag, der damit endete, dass ihr Mann verschwindet und ihre Beute mit ihm mitnimmt.

Lucky basiert auf dem gleichnamigen Buch von Marrisa Stapley und zeigt neben Taylor-Joy auch die Talente von Drew Starkey, Timothy Olyphant und Annette Bening.

Der Premierentermin ist für den 15. Juli geplant, wobei an diesem Datum zwei Episoden veröffentlicht werden und dann wöchentlich neue Kapitel folgen, bis die Staffel am 19. August endet. Für einen Vorgeschmack darauf, was die Serie zu bieten hat, sehen Sie unten den neuen Trailer zu Lucky.