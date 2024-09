Anya Taylor-Joy möchte eine Live-Action-Elsa aus Frozen spielen

Mit dem ständigen Strom von Live-Action-Remakes von Disney wird es sicherlich nicht mehr lange dauern, bis Frozen die gleiche Behandlung erhält. Wenn das der Fall ist, wer sollte dann die Verantwortung übernehmen, die berühmten Elsa und Anna in dem hypothetischen Film zu spielen? Während Anna noch in der Luft ist, hat eine Schauspielerin ihren Hut in den Ring geworfen, um Elsa zu werden.

Im Gespräch mit Vogue erwähnte Anya Taylor-Joy, dass von all den Disney-Figuren, die sie gerne in ein Live-Action-Format bringen würde, Elsa diejenige ist, die sie gerne ausprobieren würde.

Nach der Übersetzung erklärte Taylor-Joy: "Ich möchte wirklich ein Musical machen, weil ich ein bisschen zu besessen von meinem aktuellen Job bin. Ich liebe die Herausforderung, unmögliche Aufgaben zu erledigen. Ich denke, das ist unglaublich motivierend für mich, daher ist die Vorstellung, gleichzeitig singen, tanzen und schauspielern zu können, sehr spannend für mich. Ich denke, Frozen wird großartig sein. Eiswürfel aus der Hand zu schießen kann sehr viel Spaß machen. Und du wirst der Liebling auf jedem Kindergeburtstag sein. Alle meine Geschwister haben jetzt Kinder, also würde ich mich freuen, wenn sie sagen könnten: "Meine Tante ist Elsa." Das wäre toll!"

Glaubst du, dass Taylor-Joy die richtige Besetzung für Elsa ist, oder würdest du es vorziehen, wenn jemand anderes die Rolle in einem hypothetischen Frozen Live-Action-Film übernimmt?