Anya Taylor-Joy ist in der eleganten Actionserie von Apple TV auf der Flucht Lucky

Anya Taylor-Joy war letztes Jahr einer der größten Stars von Apple TV, als sie an der Seite von Miles Teller in dem Actionfilm The Gorge auftrat. Bald werden Streamer und Schauspielerin für ein neues Actionprojekt wieder zusammenkommen, das einfach Lucky heißt.

Diese Serie folgt Taylor-Joys Titelheldin, einer Betrügerin, die nach einem sehr lukrativen Raubüberfall um ihr Leben rennen muss. In diesem Abenteuer muss sie vor dem FBI und sogar vor einem wilden Verbrecherboss fliehen, wobei die größere Besetzung von Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis-Taylor und Drew Starkey zum Leben erweckt wird.

Lucky basiert auf einem gleichnamigen Roman von Marissa Stapley, und die Handlung ist wie folgt dargestellt: "Wenn ein Multi-Millionen-Dollar-Raub schiefgeht, muss die Betrügerin Lucky (Anya Taylor-Joy) auf die Flucht gehen. Verfolgt sowohl vom FBI als auch von einem rücksichtslosen Verbrecherboss muss Lucky um ihr Leben kämpfen – und um einen Ausweg."

Da die Premiere von Lucky für den 15. Juli geplant ist, können Sie unten den Teaser-Trailer zur Serie sehen.