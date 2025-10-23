Anwalt wegen Einsatz von KI vor Gericht gestellt... Dann wird er bei der Verwendung von KI erwischt, während er sich verteidigt, ohne KI zu verwenden

HQ

New York. Wenn ihr dachtet, der Einsatz von KI in Gerichtsdokumenten sei riskant, stellt euch vor, ihr werdet erwischt und verwendet dann erneut KI, um zu erklären, dass ihr sie gar nicht erst verwendet habt. Und dann wedet ihr wieder erwischt. Nun, genau das ist Michael Fourte, einem New Yorker Anwalt, passiert.

Die Saga (zuerst berichtet von 404 Media) begann, als Fourte dabei erwischt wurde, wie er Gerichtsunterlagen einreichte, die voller Halluzinationen waren, die alle von ... KI erzeugt wurden. Anstatt seinen Fehler einzugestehen, versuchte Fourte, sich zu erklären. Einziges Problem? Die Erklärung wurde ebenfalls von KI verfasst.

Gesetz // Shutterstock

Richter Joel Cohen war nicht beeindruckt. In seinem Urteil wies Cohen auf das Offensichtliche hin: Fourte verließ sich auf ungeprüfte KI, um seinen Einsatz von ungeprüfter KI zu verteidigen. Übersetzung: Er versuchte, mit Hilfe eines Roboters zu erklären, warum der Roboter überhaupt Mist gebaut hat.

Das Drama hörte hier nicht auf. Nachdem die Kläger auf die Fehler hingewiesen hatten, bestand Fourte darauf, dass die KI nicht einmal beteiligt war, verlangte Beweise und behauptete, die Fälle seien nicht erfunden. "Die Fälle sind überhaupt nicht erfunden", sagte er, obwohl sie natürlich sehr stark erfunden sind.

Schließlich gab er zu, KI eingesetzt zu haben, übernahm die "volle Verantwortung" und versuchte gleichzeitig, seinem Team die Schuld zu geben. Letztendlich verhängte das Gericht Sanktionen gegen Fourte, was beweist, dass es tatsächlich eine Grenze gibt, wie weit KI-Ausreden vor Gericht reichen können. Ein warnendes Beispiel für Anwälte...