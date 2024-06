Antony Starr wählt sein Lieblings-Homelander-Meme aus

HQ

The Boys hat uns nicht nur großartiges Superhelden-Fernsehen beschert, sondern es auch geschafft, eine große Menge an Memes zu produzieren. Einige davon drehen sich um andere Charaktere, aber die meisten sind an den Antagonisten der Serie, Homelander, angeheftet.

Antony Starrs Leistung als egomanischer Supe ist eine für die Geschichtsbücher, da er mit nur einem einfachen Ausdruck oder sogar dem Fehlen eines solchen so viel erreichen kann. In einem Interview mit Variety Fair fragte Starr seine Darstellerkollegen, was sein Lieblings-Homelander-Meme ist.

Genau wie in der Serie scheint es, dass A-Train (Jessie T. Usher) und The Deep (Chace Crawford) ihre Seven-Kollegen am besten kennen. Sie haben richtig vermutet, dass Homelanders eigenes Lieblingsmeme das ist, in dem er seine Wangen aufbläht, verzweifelt von einem Besuch in seiner alten Heimat.

Was ist dein Lieblings-Homelander-Meme?