Antony "Homelander" Starr leugnet nicht, dass er den DC-Charakter Booster Gold spielen wird

Als James Gunn und Peter Safran ihre Pläne für das neue DC-Universum des Duos enthüllten, wurde uns hauptsächlich gesagt, was wir von der ersten Welle namens Gods and Monsters erwarten können. Dazu gehörten insbesondere Superman, aber auch Swamp Thing, Peacemaker und The Authority. Ein weiterer weniger bekannter Charakter ist Booster Gold.

Booster kommt aus der Zukunft und bekämpft die Kriminalität unter anderem mit seinem Wissen darüber, was passieren wird. Er wird seine eigene TV-Serie bekommen, von der wir noch nichts wissen. In letzter Zeit wurde jedoch weithin gemunkelt, dass Antony Starr, am besten bekannt als Homelander in der TV-Serie The Boys, Booster Gold spielen wird.

Kürzlich wurde Starr mit dem Gerücht konfrontiert, aber anstatt es zu leugnen, bestätigte er, dass er mit Gunn abhängt (obwohl er Golf beschuldigt), den er auch für einen extrem talentierten Filmemacher hält:

"James und ich spielen einfach Golf. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was er mit dem DC-Universum macht. Ich denke, er ist ein phänomenaler Regisseur, Produzent und Talent. Er ist eine der größten Marken der Branche, also bin ich gespannt, was er sich ausdenkt."

Damit hat es Starr wahrscheinlich geschafft, noch mehr Leute glauben zu machen, dass er tatsächlich die Rolle des Booster Gold übernehmen wird, eine Rolle, für die er zweifellos gut geeignet wäre, oder was denkst du?