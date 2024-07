Antonio Banderas wird von Jonathan Rhys-Meyers in The Clean Up Crew ausgeraubt

Wenn Sie auf der Suche nach einem Actionfilm mit kleinerem Budget sind, den Sie relativ schnell durchkauen können, dann hat Sony Pictures vielleicht eine großartige Option. In diesem Film, bekannt als The Clean Up Crew, spielen Jonathan Rhys-Meyers und Melissa Leo die Hauptrollen als Aufräumtrupp am Tatort, die an einem Tatort einen Fall mit Geld entdecken und beschließen, ihn zu stehlen, und sich auf dem Radar von Antonio Banderas' kriminellem Boss und korrupten FBI-Agenten wiederfinden, die alle den Fall aus ihren eigenen Gründen wollen.

Da The Clean Up Crew am 20. August auf digitalen Plattformen erscheinen wird, könnt ihr euch den Trailer und die Zusammenfassung des Films unten ansehen.

Inhalt: "Als ein Team für die Reinigung des Tatorts (Jonathan Rhys-Meyers, Melissa Leo) eine Aktentasche voller Geld entdeckt, müssen sie einen kriminellen Boss (Antonio Banderas) und korrupte FBI-Agenten, die es zurückhaben wollen, austricksen."