Antonio Banderas sagt, Tom Holland sollte Zorro spielen

Antonio Banderas spielte Zorro in zwei Filmen, Die Maske des Zorro (1998) und Die Legende des Zorro (2005). Der erste war ein großer Erfolg, während der andere ein gemischteres Ergebnis mit sehr negativen Bewertungen hatte. Seitdem wurde die Figur Zorro in keinem großen Hollywood-Spielfilm mehr verwendet.

Während es noch keine offiziellen Pläne für einen neuen Film gibt (mindestens zwei TV-Serien sind jedoch bestätigt), hat Banderas eine klare Meinung, wer Zorro spielen sollte, wenn jemals ein Reboot gemacht wird. Hier ist, was er ComicBook.com darüber zu sagen hatte, wo er auch verrät, dass es ihm nichts ausmachen würde, in die Rolle zurückzukehren, wenn sich die Gelegenheit ergeben würde:

"Ja, das würde ich. Ich würde diese Möglichkeit in Betracht ziehen. Warum nicht? Ich glaube, während der heutigen Interviews habe ich so etwas zu jemandem gesagt... Ich sagte, wenn sie es Zorro nennen, werde ich das tun, was Anthony Hopkins im ersten Film getan hat, und so die Fackel jemand anderem geben. Tom Holland. Ich habe Uncharted mit ihm gemacht, und er ist so energisch und lustig, und er hat auch diesen Funken. Warum nicht?"

Würdest du gerne wieder Banderas als Zorro spielen sehen und ist Tom Holland der perfekte Nachfolger?