Antonelli macht erneut einen großen Sprung in der F1-Meisterschaft und Hamilton überholt Russell
Antonelli gewann sein sechstes F1-Rennen und hätte an diesem Wochenende fast seinen Vorsprung verdoppelt.
Andrea Kimi Antonelli hat auf den Druck von George Russell und Lewis Hamilton reagiert, der dazu führte, dass sein großer Vorsprung von Beginn der Formel-1-Meisterschaft auf "nur" 25 verkürzt wurde, nachdem er nur in einem der letzten drei Rennen vor dem Großen Preis von Belgien am vergangenen Wochenende Punkte erzielt hatte. Antonelli war im Qualifying der Schnellste und sicherte sich den Sieg in Spa-Francorchamps, während diesmal sein Mercedes-Teamkollege das Rennen nach einer Kollision mit Hamilton nicht beendete.
Dies, zusammen mit dem vierten Platz von Lewis Hamilton, bedeutet, dass Antonelli nun einen Vorsprung von 45 Punkten auf den Zweitplatzierten hat, der erneut Hamilton ist, während Russell auf den dritten Platz zurückfällt.
Der Große Preis von Belgien bestätigte zudem Charles Leclerc als Anwärter auf das letzte Podium, nachdem er Anfang dieses Monats in Silverstone einen zweiten Platz gewonnen hatte, während Max Verstappen erst das dritte Podium dieser Saison mit Red Bull erreichte (sein bestes Ergebnis in diesem Jahr bleibt der zweite Platz in Österreich).
Formel-1-Wertung 2026 nach dem Großen Preis von Belgien:
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 204 Punkte
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 159 Punkte
- George Russell (Mercedes) – 154 Punkte
- Charles Leclerc (Ferrari) – 126 Punkte
- Lando Norris (McLaren) – 103 Punkte
- Oscar Piastri (McLaren) – 92 Punkte
- Max Verstappen (Red Bull Racing) – 91 Punkte
- Isack Hadjar (Red Bull Racing) – 60 Punkte
- Pierre Gasly (Alpine) – 42 Punkte
- Liam Lawson (RB) – 39 Punkte
Die Formel-1-Meisterschaft wird an diesem Wochenende mit dem Großen Preis von Ungarn fortgesetzt, bevor es eine einmonatige Pause bis zum 23. August beim Großen Preis der Niederlande in Zandvoort gibt.