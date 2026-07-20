Antonelli macht erneut einen großen Sprung in der F1-Meisterschaft und Hamilton überholt Russell

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Andrea Kimi Antonelli hat auf den Druck von George Russell und Lewis Hamilton reagiert, der dazu führte, dass sein großer Vorsprung von Beginn der Formel-1-Meisterschaft auf "nur" 25 verkürzt wurde, nachdem er nur in einem der letzten drei Rennen vor dem Großen Preis von Belgien am vergangenen Wochenende Punkte erzielt hatte. Antonelli war im Qualifying der Schnellste und sicherte sich den Sieg in Spa-Francorchamps, während diesmal sein Mercedes-Teamkollege das Rennen nach einer Kollision mit Hamilton nicht beendete.

Dies, zusammen mit dem vierten Platz von Lewis Hamilton, bedeutet, dass Antonelli nun einen Vorsprung von 45 Punkten auf den Zweitplatzierten hat, der erneut Hamilton ist, während Russell auf den dritten Platz zurückfällt.

Der Große Preis von Belgien bestätigte zudem Charles Leclerc als Anwärter auf das letzte Podium, nachdem er Anfang dieses Monats in Silverstone einen zweiten Platz gewonnen hatte, während Max Verstappen erst das dritte Podium dieser Saison mit Red Bull erreichte (sein bestes Ergebnis in diesem Jahr bleibt der zweite Platz in Österreich).

Formel-1-Wertung 2026 nach dem Großen Preis von Belgien:



Kimi Antonelli (Mercedes) – 204 Punkte

Lewis Hamilton (Ferrari) – 159 Punkte

George Russell (Mercedes) – 154 Punkte

Charles Leclerc (Ferrari) – 126 Punkte

Lando Norris (McLaren) – 103 Punkte

Oscar Piastri (McLaren) – 92 Punkte

Max Verstappen (Red Bull Racing) – 91 Punkte

Isack Hadjar (Red Bull Racing) – 60 Punkte

Pierre Gasly (Alpine) – 42 Punkte

Liam Lawson (RB) – 39 Punkte



Die Formel-1-Meisterschaft wird an diesem Wochenende mit dem Großen Preis von Ungarn fortgesetzt, bevor es eine einmonatige Pause bis zum 23. August beim Großen Preis der Niederlande in Zandvoort gibt.