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Andrea Kimi Antonelli hatte lange Zeit in der Formel-1-Meisterschaft Glück gehabt, doch dieses Glück endete abrupt in Barcelona beim Großen Preis von Katalonien, wo er nach fünf Siegen in Folge wegen eines technischen Problems zurückziehen musste. Lewis Hamilton gewann ein historisches Rennen für Ferrari, und sein Mercedes-Teamkollege George Russell wurde Zweiter, was Antonellis Vorsprung in der Meisterschaft auf 41 Punkte hinter Hamilton und 50 hinter Russell verringert.

Andrea Kimi Antonelli zeigte Sportsgeist gegenüber Hamilton. "Zunächst einmal freue ich mich sehr für Lewis, weil er schon so lange diesen ersten Sieg mit Ferrari verfolgt, und ich freue mich wirklich für ihn, dass er darin Erfolg hat", sagte er (über F1.com), sagte aber auch, er fühle sich "ein bisschen leer", aber "es ist, wie es ist, Rennen sind so und kommen und gehen."

Antonelli gab dem Team nicht die Schuld, sondern sagte, es sei niemandes Schuld, obwohl sein Auto ein technisches Problem hatte, und gab zu, dass er auf seiner Seite keine gute Arbeit geleistet hatte, sodass es nun Zeit sei, sich auszuruhen und an Österreich in zwei Wochen zu denken.

Antonelli hat immer noch eine gute Führung, aber das zeigt, dass die F1-Meisterschaft noch die meisten Kapitel zu schreiben hat und alles passieren kann. Der Italiener brach bereits den Rekord als jüngster Fahrer, der einen Grand Prix gewann... bevor er vier weitere Siege in Folge gewann. Wird Andrea Kimi Antonelli der jüngste Weltmeister in der Geschichte der Formel 1 werden und damit Hamiltons erste Weltmeisterschaft von 2008 übertreffen, als er 23 war?